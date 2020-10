Mesa deja en claro que de llegar al Gobierno no devaluará la moneda

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, dejó en claro en el programa Que No Me Pierda (QNMP) que de ser elegido presidente el próximo 18 de octubre, no devaluará la moneda y mantendrá el tipo de cambio en Bolivia.

"No vamos a devaluar la moneda, el tipo de cambio se va a mantener en el actual nivel que está. La razón es muy simple, una eventual devaluación incluso de una pequeña escala, el bolsín que es una gran idea, pero el contexto actual no permite su aplicación", sostuvo el candidato presidenciable.

Consideró que de incurrir en una pequeña devaluación, generarían una desconfianza imposible de sostener en la población. En ese sentido, sostuvo que garantizará la estabilidad económica y financiera mediante las reservas del Banco Central de Bolivia (BCB) que alcanzan 6 mil millones de dólares.

"Desafortunadamente el MAS se llevó 8 mil millones de dólares, pero no tuvo tiempo para quitarle todo lo que tenía el Banco Central de Bolivia. Tenemos alrededor de 6 mil millones de dólares de reservas del BCB, si esa cantidad se mantiene y las cifras hasta ahora oficialmente del gobierno de la presidenta Jeanine Áñez así lo ratifican, eso permite garantizar porque la estabilidad monetaria. La estabilidad monetaria está basada en tus reservas reales de dinero", explicó el candidato por CC.