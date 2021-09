Mónica Irusta abogada de imputados en casos Noemí, Anakin y Mayerly afirma que estudio para defender

Cargando...

La abogada Mónica Irusta defensa de los presuntos autores y coimputados en los casos Noemí, Anakin y Mayerly, manifestó este viernes, en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, que no puede repudiar los procesos en los cuales se encuentran sus defendidos debido a que se trata de su trabajo.

“En ningún momento se está hablando de absolución del proceso, cada proceso es totalmente distinto, en estos tres casos que se está velando, que se reprocha imagino la sociedad como tal repudia, yo no puedo repudiar porque en realidad tienes que tener en cuenta de que este es mi trabajo. Para eso yo he estudiado y he trabajado, pero los tres casos son distintos”, manifestó Irusta.

La abogada afirmó que todos los casos son distintos agregó que su trabajo se trata de defender y si no corresponde, se busca una condena justa acorde a los hechos.