Nacieron trillizas en el Hospital de la Mujer; la madre tiene Covid-19, las niñas necesitan UTI

La señora Delia Mamani, de 23 años de edad fue trasladada al Hospital del Tórax, lamentablemente sufrió un embarazo de riesgo, su madre afirma que por el momento no pudó ver a su hija.

A Delia le tuvieron que hacer una cesárea a las 31 semanas de gestación nacieron tres niñas, el esposo de la mujer y padre de las trillizas, Samuel Chino, afirmó que su esposa fue trasladada de emergencia al Hospital de la Mujer, debido a que se habría reventado la bolsa.

Las tres pequeñas necesitan con urgencia unidades de terapia intensiva, su padre está muy afligido y sin mucha información, relató que su esposa Delia ingresó tranquila al Hospital de la Mujer, incluso con una prueba de Covid-19 negativa.

“Ella no tenía Covid dos días estaba bien, al tercer día su corazón se le ha acelerado hablaba poco, mi esposa me llamaba en las madrugadas, diciéndome sácame de acá porque no me hacen nada aquí, me decía solo me sacan sangre, yo no sabía qué hacer”, relató el esposo.