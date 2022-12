"No entendemos si es pulmón, riñón, parque urbano, no hay certeza", expresan los avasalladores

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

"No entendemos si es pulmón, riñón, laguna pluvial, terminal, parque urbano, no hay certeza de lo que dicen de estos terrenos", expresan los asentados en predios aledaños al Jardín Botánico, que aseguran son propietarios y no avasalladores.

Con documentos en mano uno de los vivientes, mostró papeles que "los acredita como dueños propietarios", señalando que lo compraron de Marco Antonio Muñoz Vaca y en esa zona se construirá la urbanización San Marcos, "tenemos alodial de nuestros terrenos y todo está en regla", afirmó.

La Alcaldía cruceña dice que es la dueña, pero no lo demuestra con ningún papel. "Ya estamos cansados de lo que dicen de nosotros, nos discriminan, nosotros estamos aquí para pelear por un terrenito y esto nos desmotiva", dijo el entrevistado.

"Ahora tendremos que pelear contra la municipalidad, pero tenemos todo en regla y seguiremos con este proyecto", dijo. Respecto a la existencia de una orden de desalojo contra ellos, señaló que enfrentarán lo que vengan.

La jornada de ayer, las familias asentadas de forma ilegal en predios municipales cerca al Jardín Botánico aseguraron que fueron engañados ya que pagaron una cuota inicial de 400 bolivianos para instalarse en esos terrenos.

Por su parte, el municipio de Santa Cruz informó que el 19 de julio presentó una denuncia penal por los delitos de avasallamientos, tráfico de tierras y daños al medio ambiente por los asentamientos en predios del Jardín Botánico.

Se contabilizaron alrededor de 70 las hectáreas afectadas por la construcción de más de 90 viviendas y la presencia de por lo menos 400 familias; además, alrededor de 296 árboles fueron talados.