“No puedo dejar a mis hijos con un padre que no los quiere”, manifestó la madre que envenenó a sus hijos

Santa Cruz

Este martes se conoció el caso de una madre que envenenó a sus tres hijos de 7 y 6 años y un bebé de 6 meses, posteriormente intentó quitarse la vida, tomando el mismo químico que les dio a sus pequeños niños, el hecho se suscitó en Vallegrande, un familiar llegó al lugar y tras ver la trágica escena, evacuó a los menores a un nosocomio para que reciban atención de inmediata.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Julio César Cossío, informó este martes en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, que se colectó algunos elementos, que servirán en el proceso de investigación, contra la madre que intentó matar a sus hijos envenenándolos.

“Evidentemente se colecta una especie de una carta póstuma, donde la denunciada en este caso la madre de los menores se despide de su madre y de algunas otras personas que consideramos son familiares”, manifestó Cossío.

Carta a los familiares:

“Perdón por fallarles a todos, pero ya no puedo más, ya no puedo dejar a mis hijos que sufran sin mí, hoy soy egoísta y hasta quizás mala madre, como lo he escuchado siempre, pero no puedo dejar que mis hijos sufran por un padre que no los quiere, dejarlos con ustedes hubiera sido otra carga en estos meses”, manifestó la madre de los menores en la carta.

Según refiere habría intentado realizar este hecho desde hace mucho tiempo.

“A partir de hoy todos pueden descansar, perdón si lloraban o si arruiné algo, no más llantos, no más gritos, no más rabietas, ya no más. Hoy se acaba todo, lo que he pensado muchos años, esto que hice y tuve el valor, se que no voy a tener perdón”, aseveró la madre en la carta.

Carta al padre de los niños:

“Óscar, hoy 21 de marzo 2022, me lo hiciste más fácil, tomar esta decisión ver a mi niña, llorar tu foto y preguntar por qué mi papá no me quiere, duele ver tu rechazo hacia (los niños)”, refiere la carta dirigida al padre de los menores.

Los elementos escritos en la misiva serán investigados por la policía, para determinar si existió algún tipo de violencia o maltrato ya sea verbal, físico o psicológico.

“Se que hago lo correcto al llevármelos, jamás mereciste ser padre y ahora te liberó de esa responsabilidad que jamás quisiste, esta noche eres libre de hacer tu vida con la mujer ideal, tener a los niños ideales”, agrega la misiva.

Las autoridades afirmaron que la madre es investigada por el caso de infanticidio en grado de tentativa y suicidio en grado de tentativa.