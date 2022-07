“No sé cómo está mi hija”, manifestó el padre de la bebé que habría sido maltratada por su madre en Cochabamba

Cargando...

El padre de la niña de 10 menes que, según imágenes presentadas ante la Defensoría de la Niñez su hija sufre constantes agresiones físicas protagonizada por su madre, manifestó este jueves en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda que, hasta el momento las autoridades no se enfocan ni dan certeza sobre el estado de salud de su niña.

“Yo vi las agresiones que le hacía a mi hija, la madre la golpeaba y ella empezaba a llorar, yo le advertía a ella en que la denunciaría, y ella me decía no lo hagas por favor va ser la última vez estoy arrepentida, y de esa manera fue las agresiones más seguidas”, manifestó el padre de la víctima.

Según el progenitor existía mayores evidencias de las que hasta ahora presentó, sin embargó la mujer los borraba.

“El 14 de julio, fue lo peor cuando ella agarró a mi hija y la empezó a golpear reiteradas veces y mi hija estaba llorando, no estando conforme la volvió agarrar y a pegar hasta que mi hija estaba quedando sin aliento, y es por eso que yo reaccioné para quitarle a la bebé, hubo un forcejeo y ahora ella se hace la víctima haciéndome denuncias falsas”, manifestó el padre de la niña.

El padre de la menor presentó su queja ante la Defensoría de la Niñez de Sacaba, para saber el estado en que se encuentra su hija, tras denuncias realizadas en contra de su madre, ya que el mismo salió del hogar, sin embargó lo enviaron a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia y al Slim, donde no dieron respuesta sobre el seguimiento y las condiciones que se encuentra la niña.

“Yo no sé dónde estará mi hija, ni en qué condiciones está, estoy muy preocupado muy consternado, no tengo ninguna respuesta de las autoridades”, aseveró el padre de la niña.

Según habría conocido el padre de la niña, su hija fue dada a la abuela materna, mientras se investiga el caso, sin embargo, tras ser un hecho presuntamente de agresión a la menor, el teme que su niña siga viviendo en el mismo ambiente de violencia constante.

“La madre sigue viviendo con la abuela, entonces sigue la agresión y sigue en el mismo ámbito”, agregó el padre.

La abogada Andrea Severich, defensa legal del progenitor pidió a las autoridades realizar el avance correspondiente a las investigaciones, denunció que hasta el día de hoy la fiscal asignada al caso no emitió la orden de protección contra la bebé de 10 meses.

Agregó que en el caso se investiga y se acelera las medidas de protección a favor de la madre, y no así para la niña.

“Le han notificado con las medidas de protección que le abrieron de ella en contra de él, y entregaron una orden de citación para que preste su declaración, pero de la menor no existe absolutamente nada”, señaló la abogada.

Según los antecedentes del caso, el padre presentó pruebas que señalarían que la progenitora golpea, le da coca y cerveza a la niña, además amenazó con matarla, por lo que se denunció el hecho ante la Defensoría de la Niñez de Sacaba.

