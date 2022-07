Muere un hombre dentro de un minibús en El Alto

El Alto

El hecho se suscitó este jueves por la mañana, un hombre de la tercera edad de 63 años falleció dentro de un minibús de transporte público, la víctima habría abordado el vehículo en la zona de Villa Fátima, con dirección al Hospital Obrero, sin embargó se habría pasado hasta la ciudad de El Alto.

“Pensé que estaba borracho porque no bajaba, a su lado estaba una señorita y no le quiso dar paso, la joven se pasó por encima”, manifestó Rubén Flores chofer del vehículo.

Tras llegar a la Ceja de El Alto, el adulto mayor no despertaba, pasajeros y el chofer llamaron a la policía, sin embargo, el hombre ya no tenía signos vitales.

“Él no respondía, el policía lo jaló y no decía nada y me dijo lo llevaremos a un Centro de Salud, lo trajimos, lo revisaron y dijeron que está muerto”, agregó el chofer del vehículo.