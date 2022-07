Denuncian que una niña de 12 años fue violada por un pastor evangélico en Tarija

Cargando...

Tarija

Padres de una niña de 12 años, denunciaron este miércoles en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, que su hija fue víctima de violación por un pastor evangélico quien era amigo íntimo de su familia.

El hecho se habría suscitado el pasado 8 de julio, en la ciudad de Yacuiba del departamento de Tarija, cuando la menor fue dejada en la Iglesia junto a la hija del pastor, este sujetó habría sacado a la menor de la Iglesia Evangélica y trasladado a otro domicilio, donde procedió a cometer el delito.

Según refieren los denunciantes, cuando buscaron a la menor ella no se encontraba en la iglesia, tras una hora de búsqueda y al llamar a su celular, fue el pastor quien contestó. El sujeto no supo dar razón del por qué la menor fue sacada de la iglesia, la niña físicamente no estaba bien.

El progenitor llevó a la menor a un centro de salud donde se constató que fue víctima de violación, por lo que se apersonó a la policía para sentar la denuncia, sin embargo, la misma no habría sido tomada de forma oportuna, por lo que no se aprehendió al pastor acusado de violación

El acusado junto a su familia se habría dirigido al domicilio de la víctima, reconociendo el hecho y pidiendo disculpas, posteriormente se dio a la fuga.

“Él fue (a mi casa) juntamente con su familia y pidió disculpas. (La Policía) a las 02:00 horas, no tomó la denuncia, si hubieran tomado esa denuncia a esa hora se hubiera encendido la alarma y lo hubieran agarrado, como no nos quisieron tomar las declaraciones se escapó”, manifestó el padre de la menor.

Señaló además que, tras irse el pastor junto a su familia de su domicilio, la esposa de este se quedó y le ofreció darle lo que sea para que no realicen la denuncia.

“Su esposa se quedó, e incluso me agarró la mano y me dijo pídame lo que sea, pero yo no quisiera verlo a mi esposo en la cárcel”, agregó el denunciante.

Los padres de la menor piden justicia e intervención de las autoridades en el caso, para dar con el paradero del agresor, afirman que temen por la seguridad de su hija y de toda su familia.