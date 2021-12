Pareja de ancianos sufrió robo de 5 mil dólares; los asaltantes ingresaron con armas a su domicilio

Cargando...

El Alto

Según relataron las víctimas quienes serían dos personas de la tercera edad, estos antisociales habrían tocado la puerta e ingresaron al inmueble y los maniataron, con el fin de robarles sus ahorros, un monto aproximado a cinco mil dólares, además de joyas de valor con un costo también de cinco mil dólares, entre de otros objetos como mantas de vicuña.

“Se llevaron cinco mil dólares, más joyas de casi cinco mil dólares y mantas de vicuña, mi ropero está vacío”, manifestó una de las víctimas.

Según el relato de la mujer de la tercera edad, los sujetos pretendían matar a su esposo, por lo que ella habría implorado, que se lleven todo lo material y que no les causen daño.

“Donde está la plata me dijeron, cuanto de plata estas agarrando y donde esta me dijeron, yo le dije no lo peguen a mi esposo ahí está la plata, sácalo, llévalo pero no nos mates ni nos maltrates”, aeveró la anciana.

Según afirmó la mujer de la tercera edad, los delincuentes querían matar a su esposo.

“A él lo querían matar siempre, dijo lo voy a matar a tu esposo. Tengo chinchones en mi cabeza, y en mi espalda un golpe que no puedo aguantar, me patearon y me votaron al piso”, aseveró la adulta mayor.

El esposo quien también es adulto mayor, afirmó que estos antisociales se habrían acercado a la pareja con la excusa de venderles un terreno.

“Me metieron aquí, se sacaron la pistola yo me agarre de ellos, por eso me pegaron, encima de mí se pararon, me pisaron, me amarraron, del pie y de la mano”, detalló el esposo.

Las víctimas aseguran que eran ocho las personas que robaron en su domicilio, entre ellos dos mujeres, posterior al robo habrían huido. Las víctimas trataron de liberarse y posteriormente pidieron auxilio.