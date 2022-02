Pareja de Diana: "Ella vivía en depresión"

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

" Que salga a la luz los chats con ella", es el pedido de justicia que hace Carlos Vargas para llegar a la verdad, novio de Diana Porcel, la joven radialista que fue encontrada muerta este pasado sábado con signos de violencia.

En entrevista en QNMP, contó que Diana sufría de constante depresión, debido a no tener una fuente laboral estable y porque los negocios no le salían como esperaba, además añadió que ella no tenía el apoyo de su familia.

Carlo aseguró sentirse muy afectado no solo por la perdida de Diana, sino por la manera en que se pretende dañar su imagen al inculparlo de su muerte.

Contó que desde que la conoció ella ya venía con una carga emocional al no tener el apoyo de sus padres, sin embargo el siempre la motivaba a seguir adelante, aseverando que era su pareja y que la quería mucho.

"yo jamás la toqué, jamás la golpeé" fue otra de las afirmaciones del novio de la radialista, que insistentemente pide que se investigue y se llegue a la verdad.

En otra de las declaraciones durante su entrevista, comentó que su novia habló con el horas antes del suceso, donde ella le comentó el fracaso de un negocio por lo que, asegura que ella se sentía muy afectada.