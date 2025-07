Patzi: “La única forma de lograr unidad es concentrar el voto en el mejor posicionado, que es Andrónico”

Ante el fracaso de la reunión del bloque de izquierda popular, convocado por el presidente Luis Arce para este jueves, desde la Alianza Popular afirmaron que la unidad debe concentrarse en torno a su candidato a la presidencia; Andrónico Rodríguez.

Félix Patzi, jefe nacional de la Alianza Popular, comentó que conoció sobre la convocatoria a través de los medios de comunicación y no sabe si invitaron a Rodríguez, pero que ni él, ni su directiva recibieron una carta, por lo que no había "necesidad" de considerar y por eso no asistieron. "Si se emitiera una convocatoria, tendrían que señalar las bases legales para esta posibilidad de unidad. En este momento, ya están inscritas las candidaturas, son nueve partidos y las papeletas están imprimiéndose. Habla de unidad, en este momento, es imposible", afirmó Patzi.

Consideró que la "única manera", corriendo los riesgos incluso de pagar costos de impresión, es que tendría que "bajarse" el Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP). "Eso le dije a Luis Arce. Ellos participaron en la anterior elección del 2020 y no tendrían ningún problema para participar el 2030. En nuestro caso es distinto, el Movimiento Tercer Sistema no participó en las elecciones de 2020, por lo tanto, estamos obligados a participar, de acuerdo a la norma. Si no participamos dos veces, se pierde automáticamente la personería jurídica", explicó.

Grover García, presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), afirmó que se enviaron las invitaciones, pero algunos las recibieron y otros no, además que se hizo la convocatoria públicamente. "El pedido de los movimientos sociales, bases, militantes y simpatizantes, es buscar la unidad y por eso se invitó a los líderes que encabezan organizaciones políticas de izquierda, a Andrónico Rodríguez, su dirigente político más, también a Morena, como partido político, y a Eva Copa", comentó.

Afirmó que no recibieron respuestas, pero esperaron en el lugar y horas indicados. "No quiero adelantarme a la cabeza de quien, dentro de esa reunión tendría que analizarse, con responsabilidad, si queremos buscar la unidad. Hay tiempo, se tiene que analizar con la participación de los candidatos y representantes de partidos políticos", aseveró.

Para Patzi, cada partido y candidato debe hacer un análisis interno. "No se necesita una reunión, es tener la voluntad y decir que se bajan. Seamos realistas. En este momento hay siglas inscritas de la línea nacional popular o de izquierda. La única manera de unidad es concentrando votos para el que está mejor posicionado. De acuerdo a las encuestas, quien mejor concentra es Andrónico Rodríguez. Tratar de unir siglas, en este momento no sirve de nada, la gente ya está decidida. Hay un 35% de indecisos, que corresponde al sector popular y deciden en el último momento, cuando el mejor posicionado también concentra el voto", detalló.

Aseguro que Rodríguez "causa" factor de unidad y tiene mayores posibilidades. "Hay que convocar a la conciencia de la gente para que no dispersen el voto, sino concentrarlo en el mejor posicionado", afirmó Patzi.

Para García es "un error" hablar de quien será el que encabece el bloque, sin una reunión previa que llegue a acuerdos políticos y soluciones. Destacó que a la reunión convocada asistieron organizaciones sociales y el PS1. "También tenemos un candidato muy bueno dentro del MAS con renovación y los movimientos se están sumando a la organización matriz que es el MAS, vamos a seguir apostando por la unidad, como corresponde, de los movimientos populares", agregó a tiempo de afirmar que no pedirán perdón de rodillas a Evo Morales, como exigieron dirigentes evistas.

Finalmente, Patzi reiteró que Evo Morales no está habilitado y que la población que lo apoya tendrá tres opciones: apoyar al mejor posicionado, que es Andrónico; votar blanco o nulo; y la abstención, pero eso perjudica al propio votante.

