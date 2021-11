Paulino Camacho es uno de los encapuchados partícipes en el secuestro y tortura en Las Londras

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El abogado Germán Cardona, confirmó la noche del miércoles que su cliente, Paulino Camacho Vedia, es uno de los encapuchados que participó del secuestro, tortura y amenaza de muerte a un grupo de 17 personas, entre periodistas, policías y civiles, durante una inspección de tierras en el predio Las Londras, en la provincia Guarayos.

"Es él, totalmente identificado, no vamos a ir contra algo que es lógico", dijo claramente Cardona en una entrevista en el programa Que No Me Pierda (QNMP) de La Red Uno de Bolivia.

Germán Cardona patrocina jurídicamente a Paulino Camacho, Nicolás Ramírez y Heber Sixto Canaza, los dos primeros que tienen una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía por su participación en la emboscada. En la víspera, Heber fue capturado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) en una cabaña, a 20 kilómetros del municipio de San Julián, sindicado de liderar este grupo armado.

Durante la entrevista, el jurista indicó que la reacción de Paulino y del grupo armado contra los periodistas policías y civiles se produjo porque supuestamente no sabían quiénes eran las personas que estaban en la inspección el 28 de octubre, puesto que en días anteriores ellos "fueron víctimas de agresiones de personas armadas".

"No comparto ni nadie comparte ningún tipo de violencia, pero nosotros necesitamos que nuestro defendido de su versión formal ante las autoridades y explique por qué reaccionaron de esa manera es lo que estamos solicitando al Ministerio Público", señaló Cardona.

El abogado indicó que en su momento le consultó a Paulino del porqué poseía un arma de fuego, el sujeto respondió que "ellos se defendieron, asediados y asustados por la agresión registrada anteriormente".

"A ellos se les explicó que lo que hicieron no está bien, que los motivos por los cuales lo hicieron tienen el derecho de exponerlo ante la autoridad competente también. De ninguna manera voy a justificar el porte de un arma ilegal y lo que habría ocurrido. Lo que quiero transmitir es que existen todas las garantías para que la investigación no tenga ningún tipo de obstaculización, que todos los abusos y excesos que estas personas están sometidos por empresarios que sin tener derechos propietarios están asentados en predios", aseveró.

La madrugada del miércoles, agentes de la Felcc y una comisión de fiscales realizaron un allanamiento en un domicilio en la comunidad Berlín, ubicada 20 kilómetros de San Julián, para ejecutar mandamientos de aprehensión contra encapuchados armados.

Hebert fue capturado, pero Paulino Camacho escapó disparando a los policías y a los fiscales. Posteriormente se presentó en la estación policial, junto a decenas de campesinos.

Cardona aclaró que tanto Paulino como Nicolás se presentarán a declarar, pero en el municipio de San Julián, porque es la jurisdicción competente.

"Le aconsejé claramente, dilatar esta situación o jugar al prófugo no tiene sentido, si hay hechos por lo que tiene responder tiene que hacerlo. Lo que él teme y exige es que haya garantías para él", indicó el abogado.