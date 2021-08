Pavo a la crema, un menú exquisito que no te lo puedes perder

Cargando...

El mundo de hoy corre más rápido, y esto es debido a la situación sanitaria que vivimos a nivel mundial, pero a pesar de esto, no debemos olvidar compartir tiempo en familia. Sentarnos a comer juntos en la mesa, una acción que aunque sea poco creíble aporta un sin número de beneficios para la estabilidad física, mental y emocional de toda persona.

Y Sofía le da sentido a todo esto, porque siempre está pensando en la familia boliviana y el exigente paladar que suele tener, porque un buen platillo abarca una conexión familiar indescriptible.

Es por esto y muchas otras razones, que si quieres hacer de un almuerzo familiar el mejor momento de la semana, te dejamos esta receta para que sorprendas a los que más amas a través de un momento delicioso e inolvidable, y que mejor que con un pavo Sofía.

RÁPIDA RECETA DE PAVO A LA CREMA

En esta ocasión te presentamos una exquisita receta de pavo a la crema. Este plato no puede faltar en nuestro recetario, no solo por su delicioso sabor sino también por su fácil preparación. Si no tienes el principal ingrediente puedes adquirir tu pavo Sofía en la Tienda virtual Sofía. A continuación, te detallamos cómo preparar esta receta:

Ingredientes

- 2 unid. de piernas de pavo Sofía

- 1 cda. de mantequilla

- 1 tallo de puerro

- 6 dientes de ajo

- ½ litro de agua

- 2 tazas de crema de leche

- 1 ramito de romero fresco

- 1 ramito de albahaca

- ½ cucharilla de paprika picante

- 1 tableta de caldo de gallina concentrado

- Sal y pimienta cantidad necesaria

Preparación

El primer paso es colocar las piernas de pavo Sofía en una bandeja y le agregamos sal y pimienta a gusto, luego en un sartén agregamos la mantequilla y doramos las piernas de pavo por 10 minutos cada lado, luego añadimos el puerro, el ajo, el agua, el romero, la albahaca y el caldo concentrado, dejamos cocinar a fuego lento por 40 min. Luego de este tiempo añadimos la crema de leche y dejamos cocinar por 5 minutos más. Ya puedes servirlo y disfrutar de esta deliciosa receta que de seguro encantara a tu familia y seres queridos.

