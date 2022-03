“Pedimos justicia y que se encuentre al asesino de mi hermana” manifestó la familiar de la mujer decapitada

Potosí

Ingrid Rocha, hermana de la mujer víctima de feminicidio en una entrevista realizada este miércoles en el programa Que No Me Pierda, pidió a las autoridades justicia, y ayudar con la búsqueda del asesino de su hermana y sentenciarlo a la pena máxima.

La familiar, relató que su hermana no vivía desde hace unos meses con su feminicida, debido a que anteriormente habría sufrido violencia familiar, del cual existe tres denuncias, sin embargó, el hombre acusado de feminicidio, la hostigaba insistiéndole que retornen, por el hijo de 3 años y 10 meses que tenían en común y que hoy queda en orfandad.

“El hombre le insistía le decía volveremos, mi hermana ya no quería volver con él, ellos ya no vivían juntos. Él la convenció para que ella vaya a esa casa, no entiendo porque ella fue ahí. Mi hermana fue a trabajar normal, pero en la tarde ya no, ella no respondió los mensajes, pensábamos que estaba trabajando”, detalló Rocha.