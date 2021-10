Presunta víctima de feminicidio deja en orfandad a cinco hijos todos menores de edad

Cargando...

El coronel Jhony Vega, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), manifestó este martes, en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, que cinco menores de edad quedaron en orfandad, tras la muerte de Geovana, mujer de 35 años, quien habría muerto por estrangulamiento y no por hipertensión arterial como establece el certificado de la funeraria.

"Los menores que tenían esta pareja son cinco que deja en orfandad, de 17, 15, 12, 8 y 2 años", manifestó Vega.

La autoridad policial afirmó que los menores se encuentran en predios de la fiscalía, debido a que se les realizará una entrevista, para saber si fueron testigos del hecho.

"Se encuentran en estos momentos en la fiscalía, se les va realizar una entrevista, con un especialista en cámaras Gesell, para que nos relaten que habría sucedido, queremos saber si ellos fueron testigos", aseveró Vega.

El coronel de la policía señaló que se encuentran en los primeros pasos de la investigación , aseguró que se activará todos los mecanismos, con el fin de determinar las causas del fallecimiento de la mujer.

"Estamos en los primeros pasos de esta investigación, el personal de la Felcv, y el personal de inteligencia desde el lunes que tuvimos conocimiento del hecho, se quedó realizando la vigilancia, al lugar donde se estaba velando la señora Geovana, para prever que el señor Wilfredo no escape de este lugar", detalló vega.

Así mismo agregó que el médico que firmó el certificado de defunción, como la policía y entorno familiar a la víctima serán investigados.

"Se va investigar a la funeraria, se va investigar al médico, que ha firmado el certificado de defunción, también tenemos que ver la obstaculización que realizaron a la investigación los familiares del señor Wilfredo, y porque no dejaron trasladar el cuerpo de la señora Geovana.

Antecedentes

Según información vertida por la autoridad policial, los vecinos hicieron un llamado a 110, y denunciaron que una señora estaba siendo velada, no sabían exactamente la causa de la muerte, por lo que personal de la Felcv de la zona Sur, hace la constatación y se comunican con personal de la fiscalía, para intervenir el velorio.



El presunto autor de feminicidio, señor Wilfredo, esta aprehendido esperando las acciones legales correspondientes.