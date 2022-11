"Que agarren a los agresores del Obelisco", pide el hombre que perdió un dedo por un explosivo

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

"Es una injusticia todo lo que estoy pasando", dijo el Luis Alfredo Clemente otra de las víctimas de los enfrentamientos que se registraron la noche del miércoles en la zona del Plan 3000. Él sufrió la amputación del dedo pulgar de la mano izquierda.

El Señor Luis relató que el se dirigía a comprar cena para su familia cuando empezaron los enfrentamientos. Al momento de retornar a su domicilio uno de los petardos llegó hasta él y en su intento de alejarlo le explotó en la mano.

“No sé qué voy hacer, me siento impotente, yo soy el sustento de mi hogar y me duele arto lo que me está pasando”, expresó y dijo toda su vida vivió en esta ciudadela.

De igual manera, aprovechó la entrevista con el programa Que No Me pierda para exigir justicia y pedir ayuda a la población para poder costear los gastos médicos. "Quisiera justicia y que agarren a todos esos agresores del Obelisco porque son ellos los que protagonizan todo esto", reclamó.

Cargando...

Las personas que deseen colaborar con los gastos médicos del señor Luis pueden depositar a la cuenta del Banco Económico #1081424273 a nombre de Erika Barrero.