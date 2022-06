"Queremos que los metan presos", universitarias piden justicia y denuncian amenazas

En las últimas horas se conoció el caso de dos jóvenes universitarias, de 21 y 31 años, que denunciaron que fueron dopadas y ultrajadas sexualmente por un catedrático y un decano de la Facultad de la Chiquitanía de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en Santa Cruz.

“Pido justicia, por mí y mi compañera. Nosotras sufrimos abuso por parte de estas personas y queremos que los metan presos para que no vuelvan a hacer más daño”, declaró este martes en el Programa Que No Me Pierda una de las denunciantes.