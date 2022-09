“Se mostró como una persona pudiente”, boliviana estafaba a empresarios peruanos por Tinder

Cargando...

Santa Cruz - Bolivia

Continúa la polémica en torno a Consuelo Estrella Rivero, una mujer de 40 años acusada de ser la nueva estafadora de Tinder. La boliviana supuestamente habría engañado a empresarios peruanos para lograr enamorarlos y sacarles dinero. Este lunes el programa Que No Me Pierda habló con dos de sus víctimas.

Una de sus víctimas fue Julio Chirinos, un administrador de empresas, experto en marketing y profesor de postgrado en una reconocida universidad en Lima, quien creyó ciegamente en los encantos de Consuelo y a quien llegó a considerar el amor de su vida en cuestión de una semana.

"Lo primero que hace ella es mostrarse como una persona pudiente, estudiada, se gana tu confianza, jamás dudarías de ella y más aún cuando se ganó el cariño de mi hija e incluso yo viajé tres veces a Bolivia para conocer a su familia", dijo Chirinos, quien además indicó que su relación con Consuelo fue desde mayo del 2021 hasta mayo del 2022.

Indicó que tras dar por terminado su romance él le pidió las cuentas por el terreno valuado en 150 mil dólares que había comprado en la zona norte de la capital cruceña, "Ella me dijo que le siga transfiriendo el dinero para pagar el lote, pero yo me negué. Tras dos semanas me envía un correo de los documentos del terreno, pero estos son falsos". Julio decide investigar a la que fue su pareja y descubrió que no trabaja y que los constantes viajes que realizaba eran para conocer a otros hombres.

Reveló que la mujer puso una denuncia en su contra por una supuesta agresión e incluso interpuso una orden de alejamiento, obligando a Julio a dormir en otro lugar. Sin embargo, la juez determinó que Julio era inocente y lo absuelve de toda culpa.

Otra de las víctimas de Consuelo fue un empresario agrónomo, conocido como Germán. La mujer para convencer al empresario lo invitaba a cenar en lugares muy costosos, y la cuenta la pagaba sin ningún problema. Meses después ella lo habría sorprendido con un falso embarazo que fue descubierto gracias al análisis de una ecografía.

El hombre encaró a Consuelo y le dice "que nunca más me vuelva a llamar y que no quiero saber nada más de ella. Se quiso disculpar, pero nunca más regresó".

Una de sus víctimas hizo que confiese lo que había hecho en un video, ella aceptó haberlo estafado y confirmó que tenía problemas legales en Bolivia.

"Fui tan buena persona que acepté que solo me pagué 10 mil dólares; sin embargo, ella el 25 de agosto se va del Perú hasta Santa Cruz pese a tener arraigo" develó Chirinos. Aseguran que son más las víctimas de esta boliviana.