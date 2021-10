Senador del MAS afirma que hoy no se declaró inconstitucional al gobierno de Jeanine Añez

Cargando...

El senador por el Movimiento al Socialismo (MAS), William Torrez, manifestó este viernes, en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, que hoy no se declaró inconstitucional al gobierno de Jeanine Añez.

“El día de hoy no se declaró inconstitucional al gobierno de facto de Jeanine Añez, lo que se dictó fue un comunicado, se hizo conocer un comunicado que reitero no tiene ningún valor legal, lo que si tiene valor legal es la Sentencia Constitucional 052, del 29 de septiembre de este año”, manifestó Torrez.

La autoridad agregó que las resoluciones dejan entender que no se podía aplicar el termino ipso facto a momento de la asunción de la expresidenta Jeanine Añez.

“La interpretación de esa Sentencia Constitucional que además a decir del el artículo 203 de la Constitución Política que habla de la vinculatoriedad de estas resoluciones, son las que nos dejan entender que efectivamente no se podía aplicar por ningún concepto el termino ipso facto a tiempo de asumir la presidencia la señora Añez”, aseveró Torrez.

El senador del MAS, agregó que Jeanine Añez no podía asumir la presidencia, porque era la segunda vicepresidenta, añadió que aún siendo la primera vicepresidenta, ella nunca habría podido alcanzar la presidencia porque no pertenecía a la fuerza mayoritaria del momento.

Por su parte del diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, manifestó que ni el comunicado, ni la sentencia a la cual refiere el senador del MAS, William Torrez, dicen que el gobierno de la señora Añez ha sido inconstitucional.

Cargando...

“Yo quisiera que el senador me muestre en que parte de la sentencia y el comunicado dice ese punto, eso les ha hecho creer el MAS, a los medios de comunicación para que repitan como una frase mecánica, cuando ni este comunicado ni la sentencia dicen que el gobierno de la señora Añez era inconstitucional”, aseveró Alarcón.

Ver el video en la parte: 29 minutos, 32 segundos.