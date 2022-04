Sofía lanza su sistema de facturación electrónica en línea

Sofía LTDA, empresa innovadora en el rubro de alimentos, enfocada en la mejora continua de sus procesos, migra su sistema de facturación a la modalidad en línea, donde la digitalización ha llegado para quedarse en las tiendas Sofía al Paso.

El cliente debe proporcionar la siguiente información al personal para su respectiva facturación:

1) Nombre y apellido completo o Razón Social

2) Número de cédula de identidad o Número de identificación tributaria (NIT)

3) Correo electrónico

4) Número de teléfono celular donde recibirá un SMS con el link de su factura.

“Este sistema otorga beneficios al cliente, como ser: mayor seguridad e información oportuna sobre sus compras y operaciones tributarias, ya no debe registrar la factura para su descargo como dependiente porque estará inscrita en la base de datos del SIN. Las facturas que tiene validez para efectos tributarios es la factura digital, esta implementación ira evolucionado hasta que la impresión o entrega de factura física no será obligatoria a no ser que el cliente lo solicite.” añadió Daniela Tellez, Jefe de Retail de Sofía.