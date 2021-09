VIDEO: Andrés descubre un extraño tatuaje en el pie de Mare

Cargando...

Estambul, Turquía

Cuando una persona se enamora ciegamente, tiene un sentimiento tan fuerte que haría cualquier cosa por el amor hacia esa persona que le dio vuelta y media a su vida. Esto, en algunas ocasiones, lleva a cometer grandes locuras, las mismas que deberían ser controladas para evitar futuros problemas.

En este caso, luego de que Mare confesara que ve a Andrés como el hombre que espera ver cada mañana al despertar, se vino un boom, ya que mientras conversaban Mare y Andrés en la sala de la casa, éste se da cuenta de que en el pie Mare tenía una inicial, que era ni más ni menos que la "A" de Andrés, a lo que reacciona sorprendido e incrédulo.

Andrés intenta borrar el tatuaje con el dedo pulgar, luego de remojarlo con saliva, pero aquella letra no se borra, y más bien se da cuenta de que aquel tatuaje necesitaba ser humectado y le dice a Mare que debe cuidar ese espacio para que no se seque o le produzca malestar, a lo que Mare responde que lo hizo en la mañana, pero después no.

Este momento de ambos participantes revive un sentimiento y podría decirse que Mare inició la reconquista del amor de su vida, como conceptúa a Andrés. A continuación te dejamos el video de este instante para que lo revivas las veces que quieras.