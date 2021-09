El poder del amor’: Andrés rompe en llanto frente a Mare

Cargando...

"El poder del amor", este lunes estuvo cargado de mucha tensión entre los participantes, donde hubieron confesiones inesperadas, llanto y tiempo para el perdón.

El representante boliviano Andrés Salvatierra y Mare Cevallos fueron llamados al cuarto por la producción, para que pudieran conversar, luego del momento tenso que vivieron este pasado fin de semana, cuando Mare confesó su verdad, desatando la discordia en el reality.

“No pensé que me iba a pasar lo que me pasó contigo... no quise rogarte una segunda oportunidad, porque no soy el tipo de personas que le ruega a alguien que se quede donde no quiere quedarse”, le dijo a Salvatierra.

El beso secreto que hubo entre Mare Cevallos y Miguel Melfi dejó ver la gran decepción de Andrés, quien no aguanto el dolor y se quebró en llanto, frente a ella, manifestándole la falta de comunicación que la ecuatoriana tuvo con él. “Lo que me duele es que no hayas tenido la confianza de decirme la verdad. Las cosas se pudieron solucionar de diferentes maneras”, señaló.

“Tú te mereces a alguien que no tenga los mismos miedos que yo tengo”, le expresó Cevallos.

“No huyas de los problemas”, respondió Salvatierra.

Antes de esta conversación, la actriz manifestó a sus compañeras de la casa, lo desgastada que se sentía. Por otro lado Andrés se vio bastante confundido e indeciso con respecto a sus sentimientos hacia Mare.