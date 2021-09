VIDEO: Entre Griss y Miguel hay un interés mutuo

Cargando...

Estambul, Turquía

Miguel quedó sorprendido sin duda alguna, y fue inevitable poder ver en su rostro, además de la alegría por la cita, que estaba un poco nervioso por estar sentado frente a Griss y escuchar su suave voz. Miguel no pudo quedarse sin preguntar por qué lo había citado, a lo que Griss respondió:

"No hemos platicado mucho, y pues me gustaría seguirte conociendo, y como no hay tiempo para hacerlo, tenía la oportunidad de citarte aquí, y por qué no"

Ambos entablaron una conversación fluida, hablando de sus rutinas del día a día. Además que Miguel también confesó que quiere conocer mejor a Griss. Se notó una complicidad en las miradas mientras se daba la conversación.

A Griss le gusta mucho la sonrisa de Miguel, y a él le encanta lo cariñosa que es ella. A simple vista puede que esta pareja llegue a entablar una bonita relación.

Cargando...

A continuación te dejamos el video de esta cita, para que revivas cada detalle.