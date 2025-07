La segunda batalla de la noche, fue un versus entre Claudio Arduz y Joseph Jaldín, ambos equipos dejaron todo en el escenario con el objetivo de mantenerse en la competencia.

Para iniciar, fue el turno de Claudio Arduz y la academia “Be YourSelf”, y ellos decidieron llevar al escenario una canción presentada por Pablo Marquina y la academia “Ay Morena Show”, con el papel de José José y su canción “El triste”.

La presentación del equipo fue bastante elogiada por los jueces, y recordaron que el equipo fue nominado debido a que habían infringido una regla de la competencia en cuanto al vestuario, algo que esta vez, no se repitió.

Para completar el segundo versus, Joseph Jaldín, que anteriormente se había presentado como Laura León durante la semana de ‘invertidos’, volvió al escenario con el objetivo de no fallar en su presentación.

Joseph Ingresó muy concentrado y con toda la actitud para poder conquistar a los jueces y logró su objetivo.

En cuanto a las evaluaciones, Rodrigo Massa felicitó a Joseph Jaldín por la interpretación de Laura León, “volvió Laura León, la que nos había encantado, esta vez te veías relajado y se nota que lo disfrutaste, todo era diferente”, expresó.

Para Massa, la presentación de Claudio Arduz también fue de destacar, “se nota que estudias al personaje, y es aquí donde demuestras de qué estás hecho, tu disciplina es admirable”, indicó el juez.

Para Gabriela Zegarra, la presentación de Joseph Jaldín “fue una de las más épicas de la competencia”, y le agradeció al famoso por “hacer volver a la tesorito”. Sobre Claudio Arduz, destacó la unión del equipo y los felicitó por toda la interpretación y coreografía que mostraron en el escenario.

Siguió la juez Elka Meyer, quien observó todos los pasos y técnica utilizada por el equipo de Joseph Jaldín, “hubo mucha presencia escénica”, y les brindó algunas recomendaciones en cuanto a técnicas de baile. En tanto, sobre el equipo de Claudio Arduz, señaló que “fue una presentación muy inteligente”, y destacó la creatividad de sus puestas en escena.

Finalmente, para Tito Larenti, la presentación del equipo de Joseph fue muy buena, pero observó algunos detalles de la coreografía, en tanto, sobre Claudio Arduz, resaltó el valor del equipo y su profesionalismo, “hoy me di cuenta de que Be Yourself es quien haría campeón a quien tuviera a su lado”, aseveró.

Para Gabriela Zegarra y Rodrigo Massa, el ganador del versus fue Joseph Jaldín, en cambio para Elka Meyer y Tito Larenti, la mejor presentación fue de Claudio Arduz y ‘Be Yourself’, lo que provocó un empate entre ambos equipos.

