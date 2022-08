Willy Yucra y Maroyu, a punto de cumplir 40 años haciendo bailar a Bolivia y el mundo

Cochabamba, Bolivia

En la cumbia tropical boliviana hay un grupo que ha marcado historia por sus casi cuatro décadas de trayectoria. Se trata de Maroyu que fue fundado por los hermanos Yucra en 1987 y, hoy, su música se escucha en todos los rincones del país junto a una de las frases más icónicas de la música popular; "Muévanse con Maroyu". Así, reconocemos la trayectoria de Willy Yucra.

Sin embargo, debido a problemas familiares, la separación del grupo fue inevitable.

Seguidores alrededor del mundo

Su principal público son bolivianos residentes en el extranjero. Por eso, han llegado con su música a Chile, Perú y Brasil.

Por eso, Willy considera que la música tiene un lugar muy privilegiado en su corazón, ya que se dedica a esto desde muy joven. Creció junto a su público.

Tragedia familiar

La muerte de Rodo, director y fundador de Maroyu, fue un golpe muy fuerte para Willy y dio origen a la canción "Solo, solito".

"Me entra en mi corazón. El tema dice: 'les llamo y no contestan, porqué me han dejado, voy a morir solito y nadie a mi lado. Mis padres ya no están, mi hermano se ha ido, voy a morir solito y nadie a mi lado, Rodito", contó.