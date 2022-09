Yapacaní: De rehenes a investigados por supuesto robo de vehículos

Ivirgarzama, Cochabamba

La mañana de este miércoles, se denunció que siete personas del municipio de Yapacaní fueron secuestradas y trasladadas hasta Ivirgarzama, sindicadas de ser parte de un grupo dedicado al robo de vehículos.

Tras ocho horas de estar retenidos las supuestas víctimas fueron rescatadas por la Policía, pero quedaron en calidad de aprehendidos en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) del trópico de Cochabamba mientras continúan las investigaciones por la denuncia de robo.

Cerca de las 11:00 de la mañana este grupo de personas llegó a uno de los talleres donde el dueño habría sufrido golpes, acusado también de formar parte de esta organización.

"Entraron a la fuerza a mi casa, diciendo que buscaban autos robados. Entre tres me agarraron de mi brazo y no querían soltarme, entonces mis hijos se pusieron delante de ellos para que me dejarán y en ese momento me agarre de un poste de fierro y no me solté. Fue un atropelló, estas personas estaban armadas e incluso revisaron cada rincón de mi casa y como no encontraron nada se fueron a otro lugar", declaró el señor Aurelio Tito, víctima de intento de secuestro.