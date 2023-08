El Hospital San Juan de Dios acatará un paro de 24 horas todos los jueves de agosto

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En una muestra de determinación y en busca de mejoras urgentes en sus condiciones laborales y el servicio médico que brindan, los trabajadores del Hospital San Juan de Dios anunciaron un paro institucional de 24 horas, a llevarse a cabo los días 17, 24 y 31 de agosto. Esta drástica medida responde al incumplimiento recurrente por parte de la Gobernación de Santa Cruz, en relación a las demandas que exigen urgentemente la provisión de equipamientos, mobiliario, medicamentos, insumos e ítems para recursos humanos. Piden que atiendan las peticiones.

“Paro institucional de 24 horas los días 17, 24 y 31 de agosto”, se lee en un cartel ubicado en el ingreso al Hospital, que fue testigo de largas filas de pacientes en busca de atención médica, tras esta medida anunciada por los trabajadores de este importante nosocomio de tercer nivel.

Durante el paro institucional de 24 horas, los servicios del hospital serán suspendidas, a excepción de las emergencias. Esto ha afectado a los pacientes que se trasladaron hasta el hospital en busca de atención médica. Muchos se encontraron con la noticia del paro.

“Vengo desde la Pampa de la Isla del barrio 16 de Julio, me siento muy afectada porque tengo que esperar a que me digan qué día me van a programar. Pido a las autoridades que solucionen esto porque están perjudicando a la gente”, expresó con frustración una paciente.