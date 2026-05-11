¿Por qué se cae el cabello? Especialista explica las causas de la alopecia

La caída del cabello es una preocupación cada vez más frecuente tanto en hombres como en mujeres. Aunque muchas personas recurren a remedios caseros como mayonesa, aceite de oliva o cebolla para frenar la pérdida del pelo, algunos especialistas advierten que la alopecia tiene distintas causas y que el tratamiento adecuado depende de un diagnóstico oportuno.

La especialista en medicina estética, Cecile Arce, explicó que existen varios tipos de alopecia, aunque algunos son más comunes que otros. “Hay mil millones de calvos en el mundo y el 70% está en proceso de alopecia, entonces el número es alto, pero ahora hay muchos tratamientos”, señaló.

Entre los tipos más frecuentes mencionó la alopecia areata, caracterizada por la aparición de parches sin cabello en distintas zonas del cuero cabelludo, la barba o incluso las cejas.

También habló de la alopecia difusa, relacionada principalmente con el estrés y que provoca la caída generalizada del cabello. Otro caso es la alopecia por tracción, causada por peinados muy ajustados, como colas o moños que ejercen presión constante sobre el cuero cabelludo.

Además, explicó que existe la tricotilomanía, un trastorno psicológico en el que la persona tiene el impulso recurrente de arrancarse el cabello.

La más común

Sin embargo, la más común es la alopecia androgénica masculina, vinculada principalmente a factores hereditarios. Según Arce, este tipo representa cerca del 98% de los casos de calvicie en hombres a nivel mundial.

“La genética es crucial en este tipo de alopecia”, afirmó.

¿Cómo detectar?

La especialista explicó que esta pérdida de cabello suele comenzar con un afinamiento progresivo y una miniaturización del pelo, especialmente en la zona de la coronilla y la parte frontal de la cabeza. Para medir el avance se utiliza la escala de Norwood, que clasifica la calvicie masculina en siete niveles. “Descubrirlo antes es mejor para el tratamiento”, indicó.

Arce detalló que muchos pacientes buscan ayuda recién a los 40 años, cuando el proceso ya avanzó considerablemente. Sin embargo, aseguró que si todavía existen folículos pilosos activos, es posible estimular el crecimiento del cabello mediante distintos tratamientos.

Entre las alternativas mencionó las mesoterapias, que consisten en microinyecciones superficiales en el cuero cabelludo para llegar a la raíz del pelo, además de tratamientos vía oral y microtrasplantes capilares.

La especialista aclaró que los champús anticaída pueden servir como complemento, pero remarcó que en muchos casos el problema tiene un origen hormonal relacionado con la testosterona y la sensibilidad genética de los folículos pilosos.

“El tratamiento depende del estadio de la alopecia y mientras más temprano se detecte, mejores resultados se pueden obtener”, concluyó.

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