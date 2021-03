Acción y puzles en el nuevo juego gratis de Epic Games Store: un hack and slash la próxima semana

Cargando...

Con un poco más de adelanto de lo habitual, Epic Games Store ha puesto a disposición de sus usuarios un nuevo juego gratis, como lleva ya mucho tiempo haciendo cada jueves. Una iniciativa con la que la plataforma de los creadores de Fortnite, consiguen muchos que están pendientes siempre en saber con qué nueva aventura se pueden hacer sin que tener que pagar al descargarlo.

Fallet es una aventura original que combina rompecabezas con una historia profunda. Puedes descargar gratis The Fall y estar atento a tu biblioteca digital de Epic Games Store. Se trata de combinar acción y rompecabezas, y que estamos en el rol de ARID, una inteligencia artificial que toma el control de un ser humano que no necesita ayuda médica. Aunque no será infrecuente, tendemos a encontrar que no queremos evitarlo, en el camión, resolver seis rompecabezas para avanzar.

Descargar ya The Fall, tienes hasta el 25 de marzo para obtenerlo gratis.