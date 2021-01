Apple y Amazon retiran la red social Parler de la App Store y del servicio web

Cargando...

Por Bhargav Acharya

10 ene (Reuters) - Apple Inc y Amazon.com Inc han suspendido a Parler de su respectiva App Store y del servicio de alojamiento web, alegando que el servicio que proporciona esta red social no ha tomado medidas adecuadas para prevenir la propagación de mensajes que incitan a la violencia.

El movimiento de Apple y Amazon se produce después de una acción similar por parte de Alphabet Inc's -propietaria de Google- llevada a cabo el viernes pasado. Parler es una red social popular entre muchos partidarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien fue suspendido permanentemente de Twitter el viernes, y es visto como un refugio para las personas expulsadas de Twitter.

"Hemos suspendido a Parler de la App Store hasta que resuelvan estos asuntos", dijo Apple en un comunicado el sábado.

Apple le había dado a Parler 24 horas para presentar un plan de moderación detallado, e indicó que los participantes usaron este servicio para coordinar el asedio del miércoles al Capitolio de los Estados Unidos.

La decisión de Amazon implica que la plataforma entera desaparecerá de Internet salvo que logre encontrar antes un nuevo alojamiento. Amazon suspendió a Parler de su colección de servicios de computación en la nube -Amazon Web Services (AWS)-, por violar los términos de los servicios de AWS al no poder lidiar de manera eficaz con un aumento constante de contenido violento, según un correo electrónico de un equipo de Confianza y Seguridad de AWS enviado a Parler, y visto por Reuters.

Un portavoz de Amazon confirmó que el correo era auténtico.

Debido al "muy real riesgo para la seguridad pública" que plantea Parler, AWS sopesa suspender la cuenta de Parler a partir del domingo, a las 11:59 de la noche PST (hora del Pacífico), decía el correo electrónico visto por Reuters.

El consejero delegado de Parler, John Matze, arremetió contra Amazon, Google y Apple, diciendo que era un esfuerzo coordinado sabiendo que las opciones de Parler serían limitadas e infligirían el mayor daño, igual que Trump fue prohibido en otras plataformas de redes sociales.

"Existe la posibilidad de que Parler no esté disponible en Internet hasta una semana después mientras reconstruimos desde cero", dijo en un post publicado en Parler.

"Este fue un ataque coordinado de los gigantes de la tecnología para matar la competencia del mercado... Puedes esperar que la guerra contra la competencia y la libertad de expresión continúe, pero no cuenten con nosotros."

Además de Parler, estos mismos usuarios en los EEUU han acudido a la aplicación de mensajería de Telegram y a la red social Gab, citando un control policial excesivo de los comentarios políticos en plataformas como Twitter Inc y Facebook Inc.

(Información de Ismail Shakil y Bhargav Acharya en Bengaluru, Stephen Nellis en San Francisco, David Shepardson en Washington y Ken Li; editado por Jonathan Oatis, Leslie Adler y Lincoln Feast; traducido por Andrea Ariet en Gdansk)