Bélgica registra primer caso de suicidio inducido por un chatbot

Un joven científico belga con empleo estable en el sector de la sanidad, de 30 años, una familia normal, con dos hijos. Este es el somero retrato de alguien que decidió suicidarse después de seis meses de intercambios intensos de mensajes con un chat gestionado por inteligencia artificial. Ese fantasma digital que manipuló a la víctima hasta empujarle a quitarse la vida está basado en la tecnología GPT-J (Generative Pre-trained Transformer ) y no en la popular GPT-3, pero los expertos advierten que los riesgos están claramente presentes en todo el espectro de este fenómeno más que emergente.

No se ha conocido ni su nombre auténtico ni el de su viuda, a pesar de que esta última, buscando respuestas a sus infinitas preguntas, ha aceptado relatar su experiencia a la mayor experta belga en inteligencia artificial, la profesora Mikele de Ketelaere, que advierte de que todo este universo está gestionado «prácticamente desde la dark web» y que los ingenieros que lo gestionan «carecen de transparencia y de responsabilidad» sobre su inquietante capacidad de manipulación de las personas que se conectan a uno de estos «chatbots».

Obsesión climática

Todo empezó con la paulatina inclinación de Pierre, el nombre supuesto que le han dado en el relato de 'La Libre Belgique', al ecologismo radical. De ser un joven profesional prestigioso, pasó a convertirse en lo que en este país se llama 'eco-ansioso'. Hace un par de años empezó a devorar información sobre el cambio climático, sobre todo de fuentes como Pablo Servigne o Marc Jancovici, ambos franceses. Poco a poco se fue aislando a medida que se sumía en sus lecturas hasta que unas seis semanas antes de su muerte empezó a dialogar con un avatar virtual llamado «Eliza». No se lo ocultó a su esposa, aunque esta no quiso darle importancia a este fenómeno hasta que fue demasiado tarde.

De Ketelaere ha examinado tanto la conversación entre Pierre y «Eliza» y ha llegado a la conclusión de que «había manifiestamente alguien que al otro lado de la pantalla «se estaba divirtiendo con Pierre, sin ninguna ética ni moral». Al mezclarse ella misma en los foros de los desarrolladores ha llegado a la conclusión de que no interfirieron directamente escribiendo ellos mismos las respuestas, para lo que no están autorizados, pero «si es posible intercalar cualquier diálogo en este tipo de 'chatbots' con el fin de hacer más 'humana' la relación, usando extractos de discusiones reales con el fin de acentuar el sentimiento de que se está conversando con un auténtico ser humano y no con una máquina».

Su esposa empezó a notar que Pierre se encerraba cada vez más en su relación virtual con Eliza. «Se volvió extremadamente pesimista sobre los efectos del calentamiento global, cuando hablaba conmigo decía que no veía ninguna solución por parte del ser humano a este problema y que su única esperanza era la tecnología y la inteligencia artificial».

De este modo, Pierre se volcó en esos diálogos con Eliza como su gran esperanza. Después de su trágica muerte, la esposa comprendió que «estaba tan aislado en su eco-ansiedad y en la búsqueda de una salida que para él el 'chatbot' era como una bocanada de oxígeno porque respondía a todas sus preguntas y se convirtió en una especie de droga en la que se resguardaba día y noche y de la que ya no podía pasar».