Bolsa de Nueva York deslistará a tres firmas de telecomunicaciones chinas, en nuevo cambio postura

Cargando...

6 ene (Reuters) - La Bolsa de Valores de Nueva York dijo el miércoles que deslistará a tres compañías de telecomunicaciones chinas desde el 11 de enero, un día después de que el secretario del Tesoro le dijera a la directora de la NYSE que no estaba de acuerdo con su decisión previa de revertir la eliminación del mercado.

La última medida marca el tercer cambio radical, en medio de la confusión sobre las reglas establecidas por el Gobierno del presidente Donald Trump y la escalada de tensiones dentro de Washington sobre la política de China.

El lunes, la bolsa revocó una decisión anunciada la semana pasada de retirar de las cotizaciones a China Mobile Ltd, China Telecom Corp Ltd y China Unicom Hong Kong Ltd después de consultar con los reguladores en relación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos.

Los planes para deslistar a las tres firmas chinas fueron impulsados por una orden ejecutiva de la Casa Blanca que prohíbe la inversión estadounidense en compañías vinculadas al ejército chino.

Cargando...

El martes, Steve Mnuchin le dijo a la presidenta de la NYSE, Stacey Cunningham, que no estaba de acuerdo con la decisión previa del organismo.

(Reporte de Anirban Sen en Bengaluru, Editado en Español por Manuel Farías)