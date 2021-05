Call of Duty: Warzone, el titulo con más jugadores de la franquicia Call of Duty

Cargando...

Para ser un videojuego free to play, su número de jugadores en comparación con otros títulos de la franquicia, se ha elevado considerablemente en lo que va del año, el último parche ha cambiado muchas cosas en los metadatos, aunque trajo un error para el vehículo. De cualquier manera, la jugabilidad es muy interesante y, desde su lanzamiento, millones de jugadores han explorado Verdansk. La pregunta que mucha gente se hace es cuántas personas hay.

No hay un contador de jugadores activos interno en el juego, por lo que es imposible saber cuántos están en línea en un momento dado. Sin embargo, desde Activision anunciaron que el juego ha alcanzado muy pocos hitos: desde su lanzamiento en 2020, y más de 100 millones de jugadores han llegado a Verdansk.

Debemos resolver esto y no hay forma de saberlo con certeza. El juego "Call of Duty" se transfiere desde este programa en Steam (con una API pública para realizar verificaciones) desde este juego a Battle.net (una plataforma más opaca), por lo que no hay datos.

Lo que queda por ver puede será cómo afectará el lanzamiento de juegos móviles. Hay que tener en cuenta algunas cosas muy importantes: sus competidores directos (Fortnite y Apex Legends) han aumentado considerablemente sus números al usar dispositivos móviles, lo que sería sorprendente si Activision no tuviera en cuenta esto.