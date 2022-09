Comunidades de WhatsApp: conoce más sobre la nueva función de la app que unifica grupos de usuarios

Cargando...

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp ha creado la función denominada "Comunidades" para grupos muy unidos que necesitan más herramientas para organizar y administrar sus conversaciones. Este tipo de grupos suelen tener una conexión en la que las personas se conocen y se organizan en torno a un lugar o interés común, se informó desde su página oficial.

Así, al centro de cada Comunidad en WhatsApp hay una descripción y un menú de grupos a los que las personas pueden elegir unirse. Esto facilita la organización y permite crear una estructura para las conversaciones entre grupos más grandes y complejos para que las personas puedan concentrarse en lo que más les interesa.

Comunidades permite reunir bajo una misma estructura una determinada cantidad de grupos que tengan alguna relación temática entre sí. WhatsApp, anunció esta nueva opción en abril de este año y ya se encuentra disponible para Bolivia.

Los administradores son responsables de crear y administrar las Comunidades en WhatsApp. Asimismo, podrán elegir qué grupos formarán parte de la Comunidad a través de nuevos grupos o vinculando grupos preexistentes. Los administradores de la Comunidad también tendrán la capacidad de desvincular grupos y eliminar miembros individuales por completo. Asimismo, los administradores de grupos podrán eliminar chats o medios inapropiados o abusivos.

De acuerdo al medio español El Confidencial, los usuarios que reciban una invitación para entrar en una comunidad recibirán una foto de portada, una de perfil, el nombre de la comunidad y una breve reseña de la finalidad de la misma.

Además de proporcionar nuevas herramientas para los administradores, los usuarios podrán controlar sus interacciones dentro de las Comunidades. La configuración actual permite a los usuarios decidir quién puede agregarlos a un grupo, y esta configuración también se aplicará a las Comunidades. Los usuarios también podrán denunciar abusos fácilmente, bloquear cuentas y abandonar las Comunidades de las que ya no quieren formar parte. También agregarán la opción de salir de un grupo en silencio, para que no se notifique a todos los miembros del grupo en caso de que las personas decidan que la conversación ya no es para ellos.

Por otro lado, para limitar el ruido y la sobrecarga de mensajes, solo los administradores podrán enviar mensajes a todos los miembros mediante anuncios para la Comunidad por grupo. Los miembros de la Comunidad podrán chatear en los grupos más pequeños que los administradores han creado o aprobado.

Los mensajes que ya se han reenviado solo podrán reenviarse a un grupo a la vez, en lugar de a cinco, que es el límite de reenvío actual.

Para ayudar a proteger la privacidad del usuario, su número de teléfono se ocultará de la Comunidad y solo será visible para los administradores y para las personas dentro del mismo grupo. Esto ayudará a evitar contactos no deseados y también reducirá el riesgo de acceder sin permiso a los números de teléfono de las personas de una Comunidad.