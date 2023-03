Conozca los trabajos que podrían desaparecer por causa de la inteligencia artificial

Cargando...

Investigadores han detallado una lista de los trabajos más expuestos a las facilidades que ofrecen los modelos de lenguaje o chatbots como ChatGPT.

Aunque la inteligencia artificial esté ganando cada vez más adeptos en el mundo, no son pocos los que se preguntan si esta nueva revolución tecnológica afectará a su desempeño laboral. Es innegable que los automatismos que ofrece esta tecnología pueden poner en peligro ciertas labores, especialmente dado el toque viral que tecnologías como ChatGPT han resultado tener.

Un grupo de profesores de distintas universidades de Estados Unidos han realizado un estudio que recoge cómo afectarán los modelos de lenguaje como ChatGPT a los trabajos e industrias del momento.

La investigación titulada "How Will Language Modelers like ChatGPT Affect Occupations and Industries?", trata de dar una noción de este suceso.

Cargando...

El paper aún no ha sido revisado de forma debida, pero los datos que allí se recogen son increíblemente esclarecedores. Y es que trabajos relacionados con los servicios financieros o la enseñanza podrían ser los primeros en caer bajo la ola de la revolución de la inteligencia artificial. Otros trabajos que dependan directamente de la interacción por teléfono (como los call centers) también se podrían ver afectados.

Los investigadores, provenientes de las Universidades de Nueva York, Princeton y Pensilvania han usado una metodología desarrollada en el año 2018, construida "estimando qué descripciones ocupacionales habían cambiado más debido a los avances en IA entre los años 2010 y 2015", detalla uno de los investigadores, Rob Seamans, científico y profesor de la Universidad de Nueva York.

Tal y como expone en un hilo de Twitter, la idea "fue mapear 10 áreas en las que la IA estaba avanzando (reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz, modelado de lenguaje juegos de estrategia abstractos, etcétera) a 52 habilidades utilizadas en trabajos".

Prosigue asegurando que estos datos podían ser cotejados con la información del Departamento de Trabajo de los EE.UU para determinar la importancia y prevalencia de estas habilidades en más de 800 labores llevadas a cabo por humanos. El resultado, detalla Seamans, fue "una puntuación de exposición ocupacional de AI que llamamos AIOE".

Cargando...

En esencia, cuanto más alto sea el AIOE, mayor será la posibilidad de que la IA afecte a una industria específica. Niveles de AIOE, por otro lado, que varían bastante por culpa del variado rango de industrias y labores incluidas que encabezan la lista).

Profesores y vendedores

Los investigadores detallan lo siguiente en su paper. "Las principales ocupaciones expuestas al modelado lingüístico incluyen vendedores telefónicos y una variedad de profesores postsecundarios como lengua y literatura inglesa, lengua y literatura extranjera, así como profesores de historia". Respecto a las industrias, las más expuestas serían las relacionadas "con servicios legales y mercado de valores, las materias primas y las inversiones".

Pero ¿por qué los maestros y educadores? Estos se posicionan en las clasificaciones más altas de niveles AIOE debido a cómo los modelos lingüísticos pueden cambiar drásticamente la forma de trabajar de los profesores. Estas IAs son especialmente buenas "asignando trabajo" o encargándose "de detectar trampas", además de ser capaces de "desarrollar materiales didácticos".

Respecto a los vendedores telemáticos, estos serían los primeros en verse envueltos de forma negativa en la revolución de la inteligencia artificial. Los investigadores lo tienen claro; incluso si la situación favorece claramente una colaboración entre humanos e inteligencia artificial, estos creen que sencillamente los humanos serán completamente reemplazados.

"Uno podría imaginar que los vendedores telefónicos humanos podrían beneficiarse del modelo de lenguaje que se usa para mejorar su trabajo. Por ejemplo, las respuestas de los clientes se podrían introducir en un motor de modelado de lenguaje en tiempo real y las indicaciones relevantes y específicas del cliente se envían rápidamente al vendedor por teléfono", exponen los investigadores.

Pero finalizan dicho argumento con uno bastante más sencillo. "O bien, uno podría imaginar que los vendedores por teléfono humanos se sustituyen por bots habilitados para el modelado de lenguaje". Estos, por ende, son dos de las labores que peor podrían sucumbir ante la revolución de la inteligencia artificial.

Rob Seamans, en su hilo de Twitter, finaliza con un listado que, basándonos en el paper, conforma un ranking de las 5 labores que más estarán expuestas ante estos modelos. En primer lugar están los televendedores, y le seguirán los profesores de literatura en inglés y en idioma extranjero, profesores de historia y profesores de derecho o legislación.