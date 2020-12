EEUU aprueba normas que avanzan hacia las entregas de paquetes con drones

Cargando...

WASHINGTON, 28 dic (Reuters) - La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dijo el lunes que está emitiendo normas que permitirán que pequeños drones no tripulados vuelen sobre las personas y por la noche, un paso significativo para generalizar su uso en las entregas comerciales.

La FAA también está exigiendo la identificación remota de la mayoría de los drones, que se conocen formalmente como vehículos aéreos no tripulados, para atender a preocupaciones de seguridad.

"Las nuevas reglas abren paso a una mayor integración de los aviones no tripulados en nuestro espacio aéreo, abordando preocupaciones de seguridad", dijo el administrador de la FAA, Steve Dickson, en un comunicado. "Nos acercan al día en que veremos rutinariamente operaciones de drones como la entrega de paquetes".

La carrera por crear flotas de aviones no tripulados para acelerar las entregas ya está en marcha.

Cargando...

Para las operaciones nocturnas, la FAA dijo que los aviones no tripulados deben estar equipados con luces anticolisión. Las reglas finales permiten operaciones sobre vehículos en movimiento en algunas circunstancias.

Se requiere identificación remota para todos los drones que pesen 0,55 libras (250 gramos) o más. Un cambio en la regla final requiere que los drones pequeños no puedan tener ninguna parte rotatoria expuesta que pueda lacerar la piel humana. La norma de identificación remota elimina el requisito de que los drones estén conectados a Internet para transmitir datos de localización. United Parcel Service Inc dijo en octubre de 2019 que ganó la primera aprobación completa del gobierno para operar una línea de drones. El año pasado, Wing de Alphabet, una unidad hermana del motor de búsqueda Google, fue la primera compañía en obtener la certificación para una operación de aviones no tripulados.

En agosto, el servicio de aviones teledirigidos de Amazon.com Inc. recibió la aprobación federal que permite a la minorista comenzar a probar las entregas comerciales a través de su flota de drones.

(Reporte de David Shepardson; Editado en español por Javier López de Lérida)