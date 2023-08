Cargando...

Mundo

En un emocionante desarrollo, Meta anunció la tan esperada versión web de su popular plataforma de redes sociales, Threads. La compañía, dirigida por el CEO Mark Zuckerberg, reveló que los usuarios ahora tendrán la capacidad de acceder y participar en Threads a través de sus computadoras, expandiendo así la experiencia de usuario más allá de los dispositivos móviles.

La interfaz de escritorio de Threads refleja en gran medida la apariencia familiar de la aplicación móvil, aunque con algunas diferencias sutiles para adaptarse al entorno de la web. Los iconos de navegación se sitúan en la parte superior de la página, proporcionando una disposición intuitiva para los usuarios. Para alternar entre las pestañas “Para ti” y “Siguiendo”, se ha introducido un botón en la esquina inferior izquierda, lo que agrega una dinámica única a la navegación.

El anuncio de esta emocionante expansión fue realizado por el propio Mark Zuckerberg, quien, en su estilo característico, compartió una imagen editada en tono humorístico de su juventud trabajando en una computadora. Esta revelación generó una ola de comentarios entre los seguidores y usuarios de Threads.

Mark Zuckerberg Threads. (Imagen: Threads/Mark Zuckerberg)

Sin embargo, es importante destacar que, aunque la versión web promete una experiencia enriquecedora, no todas las funcionalidades disponibles en la aplicación móvil estarán disponibles en este lanzamiento inicial. Acciones como la edición de perfiles o el envío de publicaciones a través de los mensajes directos de Instagram desde la web aún no están disponibles. No obstante, la empresa se compromete a mejorar y ampliar esta experiencia web en las próximas semanas.

Cargando...

Un portavoz de la empresa comentó: “El equipo de Threads está trabajando arduamente para igualar la experiencia de la versión web con la de la aplicación móvil. En las próximas semanas, los usuarios pueden esperar la incorporación de más funciones que enriquecerán aún más su experiencia en la plataforma”.