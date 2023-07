Mark Zuckerberg lo hizo de nuevo: Threads llega a 50 millones de usuarios en el mundo

Cargando...

Mundo

A tres días de su lanzamiento, Threads, la nueva red social de Meta, ha sumado más de 50 millones de usuarios. La nueva apuesta de Marck Zuckerberg aspira a captar usuarios descontentos con las nuevas políticas de Twitter.

A su vez, Elon Musk, dueño de Twitter, solo le dedicó unas palabras: "Es infinitamente preferible ser atacado por extraños en Twitter, que ser indulgente con la falsa felicidad que esconde el dolor de Instagram", escribió el magnate para lanzar un dardo contra la nueva herramienta de Meta.

La tarde del jueves, los ejecutivos de Meta, empresa matriz de Facebook, afirmaron que su nueva creación había alcanzado los 50 millones de usuarios 24 horas después del lanzamiento.

Cargando...

Con este hito también llegó un tono más hostil desde la empresa del pajarito azul. El medio Semafor asegura que un abogado de X Corp., la propietaria de Twitter, amenazó a Mark Zuckerberg con emprender acciones legales por apropiarse de secretos de industria y otros elementos de propiedad intelectual, informa El País.

El abogado Alex Spiro señaló en una carta que Meta contrató a decenas de exempleados de Twitter que tuvieron acceso a información confidencial y otros secretos. Afirmó que Threads fue desarrollada por este grupo con el solo objetivo de copiar la plataforma en la que habían trabajado. Musk hizo una breve referencia a la demanda en Twitter. “La competencia está bien, pero hacer trampas no”, escribió.

Un portavoz de Meta, sin embargo, rechazó las acusaciones afirmando que ningún desarrollador de Threads trabajó anteriormente en Twitter. “Es falso”, dijo Andy Stone en la nueva red social. Otro programador de Instagram explicó que para la creación se hizo un grupo especial con ingenieros que ya tenían experiencia en Facebook e Instagram, las dos plataformas más populares de la compañía que preside Mark Zuckerberg.

Cargando...

El de Spiro fue solo un mensaje entre los muchos que están alimentando la polémica. Otro salió desde la cuenta de Linda Yaccarino, consejera delegada de Twitter desde junio, quien calificó de “irremplazable” a la comunidad de usuarios que tienen.

No obstante, en los últimos meses, muchos usuarios de la red que ahora capitanea Musk han abandonado la plataforma por las políticas cambiantes que este ha ido implementando en el último año. Tan solo en los últimos días, la plataforma ha irritado a los usuarios comunicando que limitará el número de publicaciones que podrán ver quienes no pagan por el servicio. El anuncio de que se cambiará la herramienta TweetDeck también ha generado rechazo, aunque la nueva red no ofrece una alternativa a esta opción, explica El País.

“A menudo se nos copia, pero la comunidad de Twitter no puede ser igualada”, escribió Yaccarino.

En su primer día de vida, Threads ha despertado mucha curiosidad. El equipo que la ha desarrollado explicó que la plataforma es un trabajo inacabado que vivirá ajustes en las próximas semanas. Uno de estos es la posibilidad de que los usuarios vean las publicaciones de su feed en orden cronológico, algo que sí permite Instagram y Facebook. “Lo haremos posible también en Threads”, escribió Adam Mosseri, quien dirige Instagram y es, además, uno de los padres de Threads.

La tensión entre Meta y Twitter va en aumento. Muchos están a la espera de que se confirme el supuesto encuentro que los dueños de ambas tecnológicas tendrán dentro de un ring. La agresividad en el lado comercial también crece. El escritor Stephen King lo ha explicado así en Twitter: “Musk contra Zuckerberg me recuerda lo que Oscar Wilde dijo sobre la cacería de zorros: lo atroz persigue a lo intragable”.