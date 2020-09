La última actualización de seguridad del iPhone permite saber si te están escuchando

Cargando...

El iOS 14, la última actualización del sistema operativo de Apple disponible desde ayer en su versión final, trae algunos cambios importantes en materia de privacidad, como una herramienta que te avisa cuando una aplicación está accediendo a la cámara o micrófono del celular.

A partir de ahora, cuando una app acceda a estos elementos del smartphone, se verá un indicador en el margen superior derecho de la pantalla que será de color naranja o verde según se esté accediendo a la cámara o micrófono, respectivamente.

Esta herramienta se suma a otros cambios que buscan que el usuario entienda mejor cómo se acceden a sus datos y que cuente con más opciones para configurar sus equipos de manera segura o bien minizando, en lo posible, los accesos que tienen algunos servicios.

A continuación, los otros cambios que llegaron de la mano de iOS 14 para mejorar este aspecto

Información sobre privacidad en el App Store

Ahora, en la App Store se encontrará toda la información necesaria para entender las prácticas de privacidad de cada app antes de descargarla.

Se obtendrá un detalle más claro y completo de los permisos que requieren las apps antes de descargarlas

Ubicación aproximada

A partir de ahora es posible compartir sólo tu ubicación aproximada en vez del lugar exacto donde te encuentras.

Alerta en caso de filtraciones de contraseñas

El administrador de contraseñas integrado de Apple ahora alerta si tu password aparece en una filtración de datos. Para esto hay que ir hasta Configuración/Contraseñas/Recomendaciones de seguridad para verificar sus contraseñas.

Informe de privacidad en Safari

El navegador Sfari ahora identifica los rastreadores que se emplean para crear un perfil para mostrar anuncios personalizados. El usuario verá un informe que dé cuenta de los rastreadores que identifica en las páginas. Para acceder a esta información hay que ir la barra de URL en Safari y seleccionar la opción Informe de privacidad.

Permiso para rastrear tu actividad

Cada iPhone tiene un código de dispositivo único, conocido como ID para anunciantes, que se emplea para rastrear la actividad del usuario en todas las aplicaciones. Esto permite, entre otras cosas, que se comparten los datos de ID del dispositivos o dirección de correo electrónico con redes publicitarias de terceros. Con la nueva función de privacidad, ahora el usuario puede evitar este tipo de seguimiento por aplicación o en todo el sistema

Ahora se puede evitar este tipo de seguimiento por aplicación o en todo el sistema. Esta opción se gestiona siguiendo esta ruta: Configuración/Privacidad/Seguimiento. Cabe señalar que deshabilitar esta opción no implica que las apps no puedan rastrear al usuario sino que el intercambio de esa información será más difícil de ejecutar.

El usuario comprenderá mejor a qué datos acceden las apps

Se solicitan permiso cada vez que una app quiere acceder a dispositivos en la red

Cada vez que una aplicación necesita acceder a dispositivos en tu red local ahora debe solicitar permiso. Y en caso de que hayas otorgado este permiso pero luego cambies de opinión puedes desactivar la autorización ingresando en Configuración/Privacidad/Red local.

Rastreo vía wifi

Hay una nueva función que permite habilitar una dirección privada al conectarse a la red. Esto le otorga al dispositivo una dirección de control MAC diferente para cada red wifi a la que se conecte, lo cual dificulta que se pueda rastrear al dispositivo fácilmente. Para habilitar esta opción hay que ir hasta Configuración/wifi.

Todos los iPhone que soportan iOS 14

Esta es la lista completa y oficial de modelos de iPhone y iPod Touch en los que se puede instalar iOS 14:

iPhone SE (2020)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPod touch (séptima generación)

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2016)

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

Es muy sorprendente que iOS 14 funcione bien en dispositivos que próximamente cumplirán seis años de haber sido lanzados. De hecho el youtuber Víctor Abarca demostró en un vídeo lo bien que funciona el sistema operativo en el iPhone SE, que se lanzó en 2016.

Además de la renovación del sistema operativo, es importante instalarlo por las mejoras en seguridad que ofrece y para obtener las últimas últimas mejoras de las apps instaladas en nuestros dispositivos.

Para descargar iOS 14, simplemente hay que dirigirse a Ajustes → General → Actualización de software. Recomendamos dejar conectado el cable de carga mientras se descarga y se hace la instalación, o reposando sobre un cargador inalámbrico.