Tencent cae tras las duras críticas de un medio chino a los juegos en línea

Por Brenda Goh y Samuel Shen

SHANGHÁI, 3 ago (Reuters) - Las acciones de Tencent Holdings Ltd iban camino de sufrir su mayor caída en una década el martes, después de que un medio de comunicación estatal chino calificara los videojuegos en línea de "opio espiritual", avivando la preocupación de que el sector pueda ser el próximo en el punto de mira de Pekín.

La mayor empresa china de redes sociales y videojuegos veía cómo sus acciones se desplomaban más de un 10% en las operaciones de la mañana del martes, borrando casi 60.000 millones de dólares de su capitalización bursátil.

Las acciones de su rival NetEase Inc se desplomaban hasta un 15,7%, mientras que las del desarrollador de juegos XD Inc y la empresa de juegos para móviles GMGE Technology Group Ltd también caían.

En un artículo publicado el martes, el periódico estatal chino Economic Information Daily afirmó que muchos adolescentes son adictos a los videojuegos en línea y pidió que se pongan más límites al sector. El medio está afiliado a la mayor agencia de noticias estatal de China, Xinhua.

El periódico citó en repetidas ocasiones el juego estrella de Tencent, "Honor of Kings", del que dijo que es el juego online más popular entre los estudiantes, que a veces jugaban hasta ocho horas al día.

"No se puede permitir que ningún sector, ningún deporte, se desarrolle de forma que destruya a una generación", decía el periódico, calificando a los videojuegos en línea de "drogas electrónicas".

Tencent no respondió a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

El Gobierno chino ha prometido reforzar las normas relativas a los juegos en línea y la educación para proteger el bienestar de los menores. El mes pasado, prohibió las clases particulares con ánimo de lucro para asignaturas escolares básicas, una medida que amenaza con diezmar el sector de las clases particulares de China, de 120.000 millones de dólares.

En cuanto a los videojuegos en línea, las autoridades han tratado de limitar las horas de juego de los adolescentes, y empresas como Tencent han implantado sistemas contra la adicción que, según dicen, limitan el tiempo de juego de los jóvenes.

Citando a expertos legales y profesores, el Economic Information Daily dijo que los actuales controles no son capaces de seguir el ritmo del desarrollo del sector para prevenir la adicción de los jóvenes, afirmando que debería haber más "medidas obligatorias" para aumentar la responsabilidad social de las empresas de videojuegos.

Tencent ya se ha visto presionada, junto con sus principales homólogos tecnológicos, por el aumento de las medidas reguladoras sobre las plataformas en línea. El mes pasado se prohibieron sus acuerdos exclusivos de derechos de autor de música y se le impuso una multa por prácticas de mercado anticompetitivas.

(Reporte de Samuel Shen y Brenda Goh; Informes adicionales de Yingzhi Yang en Pekín; Edición de Christian Schmollinger y Christopher Cushing; traducido por Darío Fernández)