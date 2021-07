Twitter pierde inmunidad sobre el contenido generado por usuarios en India

Cargando...

Por Aditya Kalra y Sankalp Phartiyal

NUEVA DELHI, 6 jul (Reuters) - Twitter Inc ya no goza de protección de responsabilidad contra el contenido generado por el usuario en India, ya que el gigante estadounidense del microblogueo no ha cumplido con las nuevas reglas de Tecnología de la Información (TI), indicó el gobierno indio en un documento judicial.

Es la primera vez que el gobierno del primer ministro Narendra Modi declara oficialmente que Twitter ha perdido su inmunidad después de criticar repetidamente a la compañía por incumplimientos.

La disputa pública ha suscitado la preocupación de que a las empresas estadounidenses les resulte difícil hacer negocios en un entorno regulatorio más estricto.

El ministerio de TI de India dijo al Tribunal Superior de Nueva Delhi que el incumplimiento de Twitter equivalía a una violación de las disposiciones de la Ley de TI, lo que provocó que la empresa estadounidense perdiera su inmunidad, según la presentación con fecha del 5 de julio.

La presentación se produjo en un caso levantado por un usuario de Twitter que quería quejarse de algunos tuits supuestamente difamatorios en la plataforma, y dijo que la compañía no estaba cumpliendo con la nueva ley que requiere el nombramiento de ciertos nuevos ejecutivos.

Twitter se negó a comentar. La compañía ha dicho anteriormente que estaba haciendo todo lo posible para cumplir.

Las nuevas reglas de TI de la India que entraron en vigencia a fines de mayo tienen como objetivo regular el contenido de las empresas de redes sociales y hacerlas más responsables de las solicitudes legales de eliminación rápida de publicaciones y compartir detalles sobre los autores de los mensajes.

El ministro de Tecnología, Ravi Shankar Prasad, criticó a Twitter por desafiar deliberadamente la ley y dijo que todas las empresas de redes sociales deben cumplir con las nuevas reglas.

En las últimas semanas, a medida que crecía la acritud entre Nueva Delhi y Twitter, la policía india ha presentado al menos cinco casos contra la empresa o sus funcionarios, incluidos algunos relacionados con la pornografía infantil y un controvertido mapa de India.

La policía de dos estados de la India ha nombrado al jefe de Twitter de India, Manish Maheshwari, en sus quejas. Por otra parte, el estado de Uttar Pradesh ha impugnado en la Corte Suprema una prohibición de acción policial contra Maheshwari, luego de que un tribunal inferior lo protegiera contra el arresto por una acusación de que la plataforma se utilizó para difundir el odio.

(Reporte de Aditya Kalra; Editado en español por Janisse Huambachano)