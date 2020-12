Twitter planea crear etiquetas para automatizar cuentas de 'bots'

Cargando...

Por Katie Paul

PALO ALTO, 17 dic (Reuters) - Twitter Inc planea crear un nuevo tipo de cuentas para bots el próximo año que las identificará como automatizadas, dijo la compañía en una publicación de blog el jueves, al retomar su programa de verificación largamente postergado. La compañía dijo que las cuentas bot "pueden aportar mucho valor al servicio", pero reconoció que "puede resultar confuso para la gente si no está claro que estas cuentas están automatizadas". (Blog: https://bit.ly/3p1YDAH) Twitter ha enfrentado años de llamados de investigadores sobre desinformación para revelar más información sobre los bots, que han sido utilizados para generar influencia y hacer que ciertos temas parezcan más populares en su sitio. Comenzó a exigir a los desarrolladores que identificaran las cuentas automatizadas como bots en marzo, pero resistió la presión para aplicar una etiqueta designada, diciendo en mayo que "las llamadas al etiquetado de los bots no captan el problema que estamos tratando de resolver". Twitter también dijo el jueves que crearía un nuevo tipo de cuenta en 2021 para las personas que murieron. El abuso de esas cuentas también ha sido una característica de las campañas de desinformación, como en un caso documentado el año pasado por el académico Marc Owen Jones que involucra la cuenta de un meteorólogo estadounidense que murió de cáncer en 2016 que comenzó a tuitear en árabe contenido progobierno saudí dos años más tarde. (Blog: https://bit.ly/3r8zO7Z)

(Reporte de Katie Paul. Editado en español por Rodrigo Charme)