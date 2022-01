Twitter trabaja en una opción similar a la de Mejores Amigos en Instagram

Cargando...

Hace unos meses, Twitter anunció que estaba desarrollando una función que permitiría compartir mensajes solo con usuarios selectos. Una característica muy similar a los “Mejores amigos” de Instagram parece estar progresando rápidamente.

Al menos eso es lo que sugieren los desarrolladores de XDA, que tienen acceso al código interno de la APK, así también como el desarrollador Alessandro Paluzzi. Esta función, anteriormente conocida como “amigos de confianza”, se llamará Twitter Flock y ofrecerá una funcionalidad ligeramente diferente a la de Instagram.

Específicamente, el Twitter Flock “limitará la visibilidad de los tweets a un pequeño grupo de personas”, como se indica en el código fuente de la aplicación, lo que indica que esta funcionalidad está deshabilitada.

Los propietarios de Twitter Flock podrán agregar o eliminar miembros de esta lista en cualquier momento. En caso contrario, los usuarios incluidos en la lista tendrán acceso a los tweets privados del titular. También podrán responder a estos mensajes.

Paluzzi señala que los usuarios podrán agregar hasta 150 personas a las listas de Twitter Flock, un límite que Instagram no incluye. Sin embargo, si el propietario decide eliminar a un miembro de la lista, ese miembro no será notificado.

De hecho, Instagram no notifica al usuario cuando ya pertenece a los “Mejores Amigos” de una persona. No obstante, en el caso de la red social dirigida por Parag Agrawal y dado que es probable que las publicaciones no vayan a ser efímeras, parece poco probable que comprobar si alguien le ha eliminado de Twitter Flock no será una tarea compleja.

Actualmente, Twitter aún no ha dado información oficial sobre su lanzamiento. El hecho de que esta información aparezca en la última versión de la aplicación de Twitter podría indicar que la compañía planea habilitarla en un futuro cercano. Estará disponible tanto en Twitter para Android como en iOS, así como una versión web.

Twitter: las Comunidades ya están disponibles en Android

Hace unos meses, el grupo de Twitter lanzó Communities. En un principio, Twitter agregó soporte para iOS y su versión web para Comunidades, excluyendo a los usuarios de Android.

Una dinámica que ha sido cambiada como lo mencionó el equipo de Twitter, pues Comunidades ahora ya está disponible en Android.

Así puede tener Communities (Comunidades) en su dispositivo Android

El único requisito es tener la última versión de la aplicación de Twitter. Así, podrá buscar en Twitter, desde su dispositivo Android, grupos relacionados con temas de tu interés y participar en la Comunidades.

Si bien el acceso a las Comunidades es por invitación de moderadores, administradores o miembros, Twitter menciona algunas Comunidades con membresía abierta que podría considerar. Encontrará Comunidades sobre diseño, moda, Xbox, PlayStation, tecnología, entre otros intereses.

Aún no es posible tener una Comunidad propia

En cuanto a crear su propia Comunidad, todavía no es tan fácil. Actualmente, solo puede sugerir un tema que desea moderar y esperar la aprobación de Twitter. Recuerde que está preparando un montón de nuevas funciones para la función de Comunidades.

Por ejemplo, proporciona una nueva forma de unirse a la Comunidades, más allá de la invitación o el acceso público. Se crea una opción en la que el usuario pueda “solicitar unirse” para que el administrador la apruebe o no.

Y también están trabajando en nuevas dinámicas para mostrar contenidos compartidos en la Comunidades, por ejemplo, para destacar determinadas publicaciones, entre otros detalles.