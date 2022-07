"Victoria boliviana": la nueva especie de nenúfar gigante que estuvo oculta por 177 años

Mundo

Un equipo experto de Kew Gardens -un conocido jardín botánico del oeste de Londres, Reino Unido- reveló este lunes que descubrió una nueva especie de nenúfar gigante, el primero en ser registrado desde mediados del siglo XIX.

Los especímenes llevaban 177 años en Kew Gardens y 34 años en el Herbario Nacional de Bolivia antes de que el equipo se diera cuenta de que se trataba de una nueva especie. Al inicio, los científicos pensaron que se trataba de una Victoria amazonica, una de las dos variedades de nenúfares gigantes cuyo nombre rinde homenaje a la reina Victoria, según informa el portal DW.

Sin embargo, tras una investigación con un equipo que viajó desde Bolivia, especialistas del jardín británico determinaron que en realidad se trata de una tercera variedad. Los años de investigaciones que llevaron a este descubrimiento están plasmados en un artículo de la revista Frontiers in Plant Sciences, publicado este lunes.

Además de ser la especie de nenúfar gigante más reciente, la Victoria boliviana, cuyas hojas pueden medir hasta tres metros de largo, también es la más grande del mundo y crece en una única cuenca hidrográfica en parte del sistema fluvial del Amazonas. Las semillas de esta tercera especie de nenúfar gigante habían sido donadas por los jardines botánicos de Santa Cruz de La Sierra y del jardín Botánico Público La Rinconada en Bolivia.

La nueva especie se cultivó a partir de semillas

Smith realizó detallados dibujos científicos de las tres especies para lo que tuvo que acceder al invernadero por la noche, ya que las flores de los nenúfares sólo salen en la oscuridad. "Pude acceder a las flores y, además, al observar las hojas, pude, como ilustradora, destacar las diferencias que veía", comentó la ilustradora. "Quizá sea subjetivo, pero de las tres especies creo que (la nueva) tiene una de las flores más bonitas", agregó.

Carlos Magdalena, un investigador especializado en la preservación de especies vegetales en vía de extinción, calificó la planta como "una de las maravillas botánicas del mundo". El investigador explicó que cada año son descubiertas unas 2.000 especies de plantas, pero que "lo que es muy inhabitual, es que una planta de este tamaño con este tipo de notoriedad sea descubierta en 2022". "Esto nos muestra a qué punto sabemos muy poco sobre el mundo natural", destacó.

"Esta planta (que han llamado Victoria boliviana) es tan súper icónica... Si hubiera que escoger las diez plantas más maravillas del reino vegetal, esta estaría siempre", subraya Magdalena en declaraciones a Efe.

El científico y horticultor botánico asturiano resalta las características extraordinarias de la planta: "Un nenúfar de tres metros, en el que puedes poner a una persona, en la que los pájaros hacen nidos, que tiene flores de 70 centímetros (..) tiene una especie de aura, de exotismo, no hay nada con lo que compararlo", asegura.

La primera vez que vio el ejemplar fue en foto, en 2006, y asegura que ya entonces supo que se trataba de una nueva especie.

"Una vez que conoces a una especie, es como conocer a una persona. Con solo un vistazo no hace falta pensar. Un día yo me encontré con una foto de un jardín de Santa Cruz (...) y me di cuenta automáticamente en cuanto la vi", dice.