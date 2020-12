¿Cómo se verá el eclipse solar en Bolivia?

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Llegó el día tan esperado por científicos, astrónomos y aficionados que lo esperan desde hace mucho, también para la gente curiosa que se pregunta qué es un eclipse de sol y quiere tener la oportunidad de observarlo.

Tal como ocurrió el 2 de julio de 2019, Chile y Argentina serán protagonistas excluyentes del eclipse solar total que tendrá lugar hoy a partir de las 10:30, hora boliviana. Sin embargo, en Bolivia se lo podrá ver en forma parcial, al igual que Uruguay, Paraguay, Brasil, Perú y Ecuador.

Este fenómeno no se podrá apreciar de nuevo hasta dentro de 28 años, es por ello que muchos astrónomos no dudaron en hacer sus maletas para no perderse el espectáculo, considerando que en el país solo se podrá apreciar un 18% del eclipse.

Otro de los impedimentos para ver el show astronómico, especialmente en Santa Cruz, son las condiciones climáticas, que son clave para la apreciación de este fenómeno. “Las nubes son enemigas de los astrónomos”, dijo la experta Natalia Zambrana a un medio nacional. La astrofísica afirma que incluso nublado se siente un eclipse total, pero que en Bolivia esto evitaría apreciar bien el evento estelar.

Cómo verlo en línea

Agencias internacionales y organismos de de Chile y de Argentina han desplegado iniciativas para seguir este fenómeno en línea.

Estos son algunas de las opciones más importantes disponibles, aunque estaremos actualizando este artículo a medida que vayan surgiendo otras:

https://www.eclipsesolar2019.cl: iniciativa desarrollada por la red académica AURA, que opera los telescopios del NOIRLab (Laboratorio Nacional para la Investigación de Astronomía Óptica-Infrarroja de la NSF).

Time and Date: portal especializado en fenómenos astronómicos que ofrecerá una transmisión en vivo del eclipse total.

Totality: una aplicación gratuita desarrollada con el apoyo de la Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS) y con financiamiento por el Observatorio Europeo ESO y el Gobierno de Chile.