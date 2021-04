¿Qué harías si tu abuelo se quedara con tu habitación?

Si tienes alguna idea al respecto, nos encantaría invitarte a que seas parte de esta divertidísima y loca guerra que le declara Peter (Oakes Fegley) a su abuelo Ed (Robert De Niro) cuando éste se va a vivir a su casa, ¡y a su habitación!, ya que Sally (Uma Thurman) la hija de Ed, cree que es una buena idea tenerlo más cerca para cuidarlo.

A partir de ese momento, Peter comienza a realizarle diferentes bromas a su abuelo, pero este no se queda atrás y le da revancha -sumando a sus amigos que son interpretados por Rob Riggle y Jane Seymour- convirtiéndose así en una batalla campal difícil de detener. ¿Quién ganará? Esta entretenida comedia para toda la familia estará en cines este 08 de Abril, y creemos que indudablemente tendrá éxito ya que cuando tuvo su estreno en Estados Unidos el pasado 9 de octubre, derrocó del primer lugar a Tenet (la última película de Christopher Nolan).

Una perlita importante que les queremos contar es que, En Guerra con mi abuelo, al tener un nombre similar a la cinta Mi abuelo es un peligro -protagonizada también por Robert De Niro- se pensó que era una secuela de esa película cuando en realidad no lo es. En este caso, el film de Robert de Niro y Uma Thurman está basado en un libro que lleva el mismo nombre en inglés – The War With Grandpa- escrito por Robert Kimmel Smith.

¡No te pierdas esta increíble aventura!