Tiene 11 hijos, está en estado de gestación y es criticada en las redes sociales

Una madre de 11, que tiene otro bebé en camino, ha recurrido a TikTok para criticar a las personas que hacen suposiciones sobre el padre de sus hijos.

La mujer de 32 años dio a luz a su primer hijo a la tierna edad de 16 y ha estado haciendo crecer su familia desde entonces, más recientemente dio a luz a trillizos en 2019.

Quizás como era de esperar, Britini se ha visto inundada de preguntas sobre su familia inusualmente numerosa, y muchas de ellas a menudo se relacionan con la paternidad de su prole.

"¿Todavía tienen el mismo papá?" preguntó un usuario de TikTok, y agregó: "No estoy tratando de ser raro, solo me pregunto. Pero de todos modos no importa".

“Doce niños, tres papás. Pero si hubiera doce papás, eso no significa que sería menos bendecida ", respondió Britini, antes de explicar que sus cinco hijos mayores, Crizman, Jordan, Cadence, Kayla y Jace, todos tienen lo mismo. Papá Jesalyn, la sexta mayor, tiene un papá diferente al resto de sus hermanos.

Luego, Silas, Christopher, Oliver, Asher, Abel y su bebé en camino son todos los hijos biológicos del esposo de Britini, sin embargo, ella se apresuró a señalar que su esposo no ama menos a ninguno de sus otros hijos.

"Mi esposo los trata a todos como si fueran suyos, no trata a sus propios hijos biológicos de manera diferente a como trata a los otros niños", explicó. "Él piensa en todos ellos de la misma manera".

Curiosamente, el esposo de Britni tenía solo 12 años cuando nació su hija mayor, lo que significa que tienen una diferencia de edad menor que su hija mayor y la menor, aunque eso no los hace menos cercanos como familia.