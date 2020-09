"Tú cállate niño", maestra grita y maltrata a alumnos en clase en línea y la suspenden

Durango, México

Luego que se volviera viral un video donde una maestra de la Facultad de Psicología de la Universidad Juárez del Estado de Durango, regaña a gritos a sus alumnos por no prender la cámara, se decidió separarla de su cargo por lo que resta del semestre sin goce de sueldo, para realizar la investigación.

En el video la maestra se muestra molesta porque algunos estudiantes no tenían la cámara encendida en la videollamada, incluso les menciona que en su clase tienen falta.

Incluso un alumno trató de explicar la situación, sin embargo la docente se mostró renuente a escucharlo.

"¿Mi internet está mal por qué a ti no te veo?, ¡ubícate niño!, ¡apágame tu micrófono, no me interesa, tienes falta!".