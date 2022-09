"¿A quién le dices hola?" Una beba saluda a supuesto fantasma en medio de la oscuridad

México

Un video de miedo se ha difundido en Tik Tok, en el que se muestra el preciso momento en el que una beba saluda a alguien en plena oscuridad, justo a la medianoche.

De acuerdo con la usuaria @dianaestrada, se encontraba grabando un clip, cuando de pronto su hija le pidió ir hacia la cocina por leche, sin embargo, en ese momento ocurrió el fenómeno paranormal.

Y es que en el video se observa que la pequeña corre hacia la oscuridad e inesperadamente saluda a una supuesta niña, mientras incrédula su madre le pregunta a quién saluda.

Al escuchar esto la madre sale corriendo despavorida y su bebé se queda en otra área de la casa, para que segundos después se corte la grabación.

Como era de esperarse, el video rápidamente se volvió viral, como suele ocurrir con clips sobre de terror, sin embargo, en los comentarios del post, también se desató la indignación de tiktokers al señalar como "mala", la conducta de la madre al dejar a la pequeña en una habitación sola después de lo que acababa de ocurrir.

Siempre está aquí...

En una segunda grabación, Diana explica que esta no es la primera vez que el fantasma se hace presente, pues explica que hace poco se mudó por la misma situación, ya que en su anterior hogar ya había notado la presencia de "la niña" por comentarios que le hacia su hija.

La internauta relató que desde hace años una niña la persigue y en ocasiones sueña con ella y aunque cambiado de casa en distintas ocasiones, para ahuyentar al ente, le siguen ocurriendo estos fenómenos tanto a ella como a su hija.

"Desde hace algún tiempo hay una niña que me sigue, ya la he soñado en alguna ocasión tuve un sueño muy turbio", explicó la tiktoker al comentar también que no sabe por qué "esa niña" la sigue y no sabe cómo deshacerse de ella.