"Eres muy bruto conmigo": Niña escribe una carta de desamor en un bus de transporte público

Mundo

Una pequeña niña recibió miles de muestras de apoyo después de que fuera capturada escribiendo una carta de desamor en el transporte público. En este caso fue Juan el protagonista de esta historia y ahora te vamos contando porqué.

Pues parece que eso fue lo que le sucedió a una pequeña niña que durante su viaje en el transporte público decidió escribir una carta para un amigo o compañero de clases, lo que ella no sabía que un pasajero detrás suyo se había percatado de lo que estaba haciendo. Fue el usuario @andresjr21_ quien capturó en video el momento en que la menor estaba redactando el mensaje.

“Juan, no te hablo porque eres muy bruto conmigo y entiende no me hables. Estoy molesta contigo“, se lee en la carta de la niña. El usuario compartió el clip en TikTok junto a la descripción “Te vamos a encontrar Juan”, sin esperar el éxito de su publicación que hasta el momento suma más de 4.2 millones de reproducciones.